Hyundai l’ha fatta bella (a Stellantis): N-man prende in giro la Fiat Panda e supera le GTA del Biscione

Bella mossa del costruttore coreano che lancia un SUV emozionale e sportivo, con 280CV. Capace di imprimere un taglio non comune su un SUV nato generalista e pure elettrico. Che ora, divenuto "enne" attrae persino chi ai tempi gradiva le GTI, o anche le GTA... Ma oggi deve "salire" su un SUV compatto come Kona. La N, lettera identificativa della sportività coreana Hyundai, è persino oggi più potente delle vecchie berline Alfa 147 e 156 GTA, miti del mondo euro3 o euro4 con il sei cilindri di Arese.

Nel video promo divulgato al lancio per i media, poi diffuso da oggi anche al pubblico, la Kona N guidata da un divertito N-man in tuta da pilota, scorrazza tra pista e città. Il ragazzo sotto al casco si diverte come un matto, fa i pugni e gode, giustamente, delle doti di un SUV con cerchio 19'' e 280CV con doppio scarico. Non solo per fare tempi in circuito, premendo il tasto magico (20 secondi di adrenalina) addirittura N-man e la Kona N rapidissimi in città “salvano le pizze" che stava consegnando una Fiat Panda rimasta in panne, dal rischio di farle raffreddare!

Lo sforzo e la capacità di mettere in strada un proprio primo SUV davvero sportivo e veloce al Nurburgring (pare) è lodevole, il cenno alla Panda ferma in strada piace meno, a qualcuno in Italia. Potevano metterci un veicolo anonimo, tedesco o inglese magari, se non una Pony anni Settanta.. Ma per molti motivi, non ultimo il superbollo, sono altri mercati ad attendere con maggior interesse commerciale la Kona N (primi proprio quelli inglese e tedesco).

La Panda di Stellantis figura fumante a cofano aperto nel promo della N Huyndai sportiva...