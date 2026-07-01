Nuova BMW X5: arriva la prima versione elettrica della storia e cambia completamente volto

La BMW X5 entra nella sua quinta generazione con un progetto completamente nuovo ispirato alla Neue Klasse. Per la prima volta il SUV sarà disponibile con cinque diverse tecnologie di propulsione, inclusa una versione 100% elettrica iX5 e una futura variante a idrogeno. Debutta anche una nuova architettura digitale con BMW Operating System X e un abitacolo completamente ripensato di Alessandra Marchetti

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Dopo oltre 25 anni di carriera e più di 3,5 milioni di esemplari venduti nel mondo, la BMW X5 cambia pelle con la quinta generazione. Il SUV premium della Casa di Monaco inaugura una nuova fase della propria storia adottando il linguaggio stilistico della Neue Klasse, una piattaforma tecnologica completamente rinnovata e, soprattutto, una gamma di motorizzazioni senza precedenti. Per la prima volta convivranno infatti benzina mild hybrid, diesel, plug-in hybrid, elettrico e persino una futura variante alimentata a idrogeno, trasformando la X5 nel modello più versatile mai realizzato dal marchio bavarese.

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Design Neue Klasse: la X5 cambia volto La nuova BMW X5 evolve profondamente il proprio design mantenendo però l'identità che ha decretato il successo del modello fin dal debutto nel 1999. Il frontale abbandona le forme più tradizionali per adottare il nuovo family feeling della Neue Klasse, con il doppio rene ridisegnato, gruppi ottici molto più sottili e una firma luminosa che enfatizza la larghezza della vettura. Le proporzioni rimangono muscolose ma risultano più pulite ed essenziali, mentre il passo cresce per migliorare l'abitabilità posteriore. Le superfici sono più scolpite e aerodinamiche, con maniglie integrate e dettagli che puntano a ridurre la resistenza all'aria, contribuendo anche all'efficienza delle versioni elettrificate. Anche il posteriore viene completamente rivisto grazie ai nuovi fari orizzontali, a una fascia luminosa che accentua la presenza su strada e a un'impostazione più moderna che anticipa il futuro linguaggio stilistico dell'intera gamma BMW.

Cinque motorizzazioni per ogni esigenza: debutta la iX5 La grande novità della quinta generazione riguarda la strategia motoristica. Per la prima volta un unico modello offrirà ben cinque tecnologie di propulsione differenti. La gamma comprende il nuovo X5 40 xDrive benzina mild hybrid, il X5 40d xDrive diesel, il plug-in hybrid X5 50e xDrive, la versione completamente elettrica iX5 60 xDrive e, successivamente, arriverà anche la iX5 Hydrogen, alimentata da celle a combustibile. La protagonista assoluta è proprio la BMW iX5, primo SUV elettrico della famiglia X5. Grazie all'architettura elettrica a 800 Volt e alle batterie di sesta generazione, promette tempi di ricarica sensibilmente ridotti, maggiore efficienza e autonomie molto elevate. BMW dichiara inoltre una potenza di ricarica fino a 460 kW, consentendo di recuperare centinaia di chilometri in pochi minuti presso le colonnine ultrafast compatibili.

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Interni completamente nuovi e BMW Panoramic iDrive L'abitacolo rappresenta una delle trasformazioni più profonde mai viste su una X5. Sparisce la tradizionale impostazione della plancia per lasciare spazio al nuovo BMW Panoramic iDrive, sviluppato attorno al sistema operativo BMW Operating System X. Le informazioni di guida vengono proiettate lungo tutta la base del parabrezza grazie al nuovo display panoramico, mentre al centro della plancia trova posto un ampio schermo touch dedicato all'infotainment. Debutta anche un assistente virtuale evoluto basato sull'intelligenza artificiale, capace di comprendere comandi vocali naturali e gestire in modo ancora più intuitivo le funzioni dell’auto. L'ambiente interno punta inoltre su materiali sostenibili, finiture premium e una qualità percepita superiore, senza rinunciare alle tradizionali caratteristiche dinamiche che hanno reso celebre il SUV bavarese.

Produzione, lancio e il futuro della BMW X5 La nuova BMW X5 sarà costruita nello storico stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, il più grande impianto produttivo del Gruppo BMW a livello mondiale. La produzione inizierà nell'agosto 2026, mentre le prime consegne delle versioni benzina e diesel sono previste entro la fine dell'anno. Le varianti plug-in hybrid ed elettrica arriveranno invece nei primi mesi del 2027. Con questa generazione BMW non si limita a rinnovare uno dei propri modelli più importanti, ma trasforma la X5 in una piattaforma tecnologica destinata a convivere con tutte le principali forme di alimentazione oggi disponibili. È una strategia che guarda al futuro senza imporre un'unica soluzione ai clienti, offrendo la possibilità di scegliere tra motori tradizionali, elettrificati, completamente elettrici e persino a idrogeno. La quinta generazione della X5 rappresenta così uno dei lanci più importanti degli ultimi anni per BMW: un SUV destinato a rimanere protagonista nel segmento premium grazie a un mix di innovazione, tecnologia e versatilità che difficilmente trova rivali sul mercato.