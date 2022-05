Fiat Nuova 500 La Prima by Bocelli, Matteo Bocelli firma la colonna sonora dello spot

Il singolo di Matteo Bocelli, rilasciato in inglese e spagnolo e con una strofa in italiano, farà parte del suo album di debutto, per la casa discografica Capitol Records. Per Matteo la passione per la musica è nel DNA. Dopo aver studiato il pianoforte dall'età di sei anni e aver debuttato a 18 anni sul palco del Colosseo, di recente Matteo si è unito al padre nel suo tour nelle arene statunitensi, tra cui il famoso Madison Square Garden di New York. La musica riveste un ruolo centrale anche per la 500 La Prima by Bocelli, la prima city car elettrica al mondo dotata della tecnologia Virtual Venues di JBL per un'esperienza audio senza paragoni. Per rendere il sistema audio JBL a misura del veicolo, FIAT si è avvalsa dell'esperienza del tenore vivente più popolare al mondo, il Maestro Andrea Bocelli.