FCA: a Melfi si produrrà la Jeep Compass

Con la notifica di FCA alle organizzazioni sindacali della delibera a produrre, è stato ufficializzato l’avvio della produzione della Jeep Compass nello stabilimento di Melfi, che da mesi fa ricorso alla cassa integrazione e a contratti di solidarietà per la fine della produzione della Fiat Punto ed il calo dei volumi.

La Compass sarà realizzata nello stabilimento lucano sia in versione benzina che Diesel e prossimamente anche nella variante ibrida che si aggiungerà a quella della Jeep Renegade e della Fiat 500X.

Soddisfazione da parte della sigle sindacali. Per la Fiom Basilicata «Questa nuova fase, che si apre dopo mesi di ammortizzatori sociali, debba palare anche ai lavoratori garantendo la piena occupazione e migliori condizioni di lavoro e di salario sia nello stabilimento Fca che in tutte le fabbriche dell’indotto di San Nicola di Melfi».

«La Compass rappresenta un tassello importante e necessario per i lavoratori di San Nicola di Melfi, lo stabilimento più grande di tutta la galassia Fca in Italia, fondamentale per la regione Basilicata ma per tutto il Mezzogiorno perché crea le condizioni di sviluppo industriale per la crescita e lo sviluppo del Sud; confidiamo che entro la fine dell’anno si possa definitivamente mettere la parola fine agli ammortizzatori sociali ed arrivare alla piena occupazione», ha dichiarato Fim-Cisl.

«Questa notizia è il primo passo per il rilancio dello stabilimento Fca di Melfi e di tutto il suo comprensorio. Il piano industriale va avanti come programmato e questa è la migliore notizia possibile per i lavoratori. Quella che ci accingiamo a produrre in Basilicata è una grande vettura», sostiene la Uilm.

Si tratta di un altro passo in avanti nel piano industriale 2018-2022 di FCA, che il 25 febbraio inaugurerà a Pomigliano d’Arco l’avvio della produzione della Fiat Panda Hybrid. Sulle linee dello stabilimento campano dovrebbe partirela produzione della Alfa Romeo Tonale che però al momento è ancora un concept.

Tira un sospiro di sollievo anche Mirafiori: nello stabilimento piemontese si sta già lavorando ai modelli di pre serie e si attende il via libera per l’avvio delle attività sulla Fiat 500 elettrica che sarà presentata il 4 luglio. Prevista anche la nuova Maserati Ghibli ibrida, di cui a quanto pare è già partita la produzione. Per il 2021 sono invece in programma le GranTurismo e GranCabrio full electric.